Ruba i soldi del regalo di Natale a un bimbo di 4 anni in un negozio di giocattoli La polizia inglese diffonde la sua foto | «Chi lo conosce ci contatti»

E' successo a Botgo a Mozzano, in provincia di lucca. Scoperto dai fedeli, l'uomo è poi stato denunciato dai carabinieri. Un bottino di 36 ...Con un metro rigido e del nastro biadesivo alla sommità, riusciva a rubare idalla cassetta delle offerte di una chiesa della Garfagnana, a Borgo a Mozzano. Il responsabile, un 47enne di origini napoletane ma da tempo in Toscana, è stato denunciato dai carabinieri per ... Con un metro rigido e il biadesivo ruba i soldi dalla cassetta delle offerte in chiesa REMANZACCO. Una donna di 79 anni, di Remanzacco, è stata truffata da un finto avvocato che, con il raggiro dell’incidente accaduto al figlio, è riuscito a farsi consegnare denaro e contanti per un val ...Furto nella notte a Palermo in un’edicola. Il colpo è stato messo a segno in via Santissima Mediatrice. I ladri hanno scassinato l’ingresso e portato via Gratta e Vinci e soldi trovati nella cassa. Il ...