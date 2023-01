RTL 102 5 | a “W L’Italia No Problem” arriva Luca Viscardi con Charlie Gnocchi e Carolina Rey

RTL 102.5

Dopo aver trascorso novanta giorni nella Casa del Grande Fratello Vip, lo speaker ha cominciato il nuovo anno con il programma W l'Italia No problem su.5. Al suo fianco c'è anche Luca ...Ph: Wikimedia commons - Palazzo Chigi Adesso è ufficiale: non ci sarà Sofia Goggia a Sanremo 2023 . La sportiva, ospite di.5, è costretta a smentire la notizia emersa in rete qualche giorno fa. Sul palco del Teatro Ariston di Sanremo lei non ci sarà, non sarà ospite di Amadeus per l'edizione numero 73 della ... Big & Bang: il Capodanno di RTL102.5 e Radio Zeta a reti unificate Nel nostro paese il film di James Cameron ha superato i 33 milioni di euro, ed è all’ottavo posto degli incassi più alti in Italia.Uno stop alle armi scattato a mezzogiorno in rispetto del Natale ortodosso, che si celebra domani. Per Zelensky si tratta di una copertura, mentre gli attacchi non si fermano ...