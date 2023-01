Ross County vs Livingston – possibili formazioni e ultime notizie dalle squadre

Leggi su sport.periodicodaily

(Di venerdì 6 gennaio 2023) Ilcercherà di tornare a vincere in Scottish Premiership questo fine settimana affrontando ilal Global Energy Stadium. I padroni di casa sono reduci dal pareggio senza reti con l’Aberdeen, mentre ilsi reca nelle Highlands dopo lo stallo con il Motherwell. Il calcio di inizio divsè previsto sabato 7 gennaio alle 16 Anteprima della partitavsa che punto sono le duIlsi trova in un periodo di scarsa forma sotto la guida di Malky Mackay e si trova in fondo alla classifica della Scottish Premiership, avendo ...