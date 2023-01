“Ronaldo e Georgina in crisi”. Ma le parole di lei non lasciano spazio ai dubbi

(Di venerdì 6 gennaio 2023) Nella vita patinata diRodriguez ha fatto irruzione una voce inaspettata. La coppia sarebbe ingià da qualche tempo e tutto quel che vediamo sarebbe soltanto un tentativo di salvare le apparenze, inclusi i grandi sorrisi negli scatti di famiglia e i regali super lusso per cui entrambi non badano a spese. A lanciare l’indiscrezione è stato Telecinco ma in breve tutti i media spagnoli ne hanno parlato e non avrebberosu quanto stia accadendo. Eppure lecheha dedicato su Instagram al compagno sembrano voler mettere a tacere i rumors., aria dinella coppia Si dice che le apparenze spesso ingannino e, almeno stando ai rumors, sarebbe proprio il caso di Cristiano ...

la Repubblica

CristianoRodriguez sono in crisi Il gossip bomba è stato lanciato da Telecinco: i due sarebbero distanti da tempo, nonostante il super regalo di Natale della modella per il suo compagno (...Cristianoinfrange la legge in Arabia: come lo "rovina"C'è ancora da aspettare per la prima partita in Arabia Saudita di CR7, che non è ancora un giocatore tesserato con il club di .... Il campione portoghese aveva affermato di voler iniziare a giocare il ...Si parla di crisi profonda tra Ronaldo e Georgina Rodriguez, ma le parole della splendida modella non lasciano spazio ad alcun dubbio: la sua verità.