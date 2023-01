Romani in delirio per la festa della Befana | piazza Navona gremita | GUARDA

(Di venerdì 6 gennaio 2023) Torna dopo due anni di blocco a causapandemia ladia Roma, un evento molto sentito daiche già dalle prime ore del mattino affollavano lo spazio di fronte alla chiesa di Sant'Agnese in Agone per lo show acrobatico dei Vigili del Fuoco che hanno "salvato" la vecchina, imprigionata con la sua scopa sul tetto del Santuario di Borromini. "È una gioia bellissima, per questo abbiamo voluto riportare questache iamano molto e sarà sempre più bella", ha dichiarato il sindacoCapitale, Roberto Gualtieri sullanel giorno dell'Epifania. Presente una grande folla di persone nelle strade del centro storico di Roma.

