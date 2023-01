Roma | nuovo open day per le carta d’identità elettronica | date | orari e Municipi coinvolti

(Di venerdì 6 gennaio 2023)– Con ilanno riprendono gliDay dedicati alla. Sabato 7 gennaio è prevista l’apertura straordinaria degli uffici anagrafici delo III e degli ex Punti Informativi Turistici del centro. I tre chioschi di Piazza di Santa Maria Maggiore, Piazza delle Cinque Lune e Piazza Sonnino saranno operativi anche nella giornata di domenica 8 gennaio. Per richiedere lanei fine settimana è obbligatorio prenotare il proprio appuntamento a partire dalle ore 9 di giovedì 5 gennaio, fino a esaurimento delle disponibilità, tramite il sito Agenda Cie del Ministero dell’Interno. (https://www.prenotazionicie.interno.gov.it/). “Prosegue il lavoro di ...

