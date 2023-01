Roma | metro A prese d’assalto | passeggeri stipati | chiusa fermata Spagna | accessi contingentati a Flaminio e Berberini VIDEO

(Di venerdì 6 gennaio 2023)presanel giorno dell’Epifania. La festa della Befana è stata un successo come da tempo non si vedeva, ma un tale afflusso di persone ha avuto una risvolto negativo. La città, infatti, non ha abbastanza mezzi pubblici, ed è stata impreparata ad affrontare la mole diche necessitavano di trasporto. Migliaia di persone si sono riversate nelle stazioni dellaA del centro città e, per evitare problemi, Atac è ricorsa alle chiusure e agli. Le stazioni interessate Per quanto riguarda laA, è statastazione. Sono invece statiglialle stazionie Barberini. Sono inoltre stati attivati i ...

