Roma | la befana arriva a piazza Navona con i vigili del fuoco

RomaToday

Accolta da un bagno di folla, nella cornice di piazza Navona aè arrivata laper donare ai più piccoli regali, dolci e tanti sorrisi. Sulle note della Banda musicale del Corpo, e invocata a gran voce dai tanti bambini presenti, è scesa 'aiutata' dall'...Venerdì 6 gennaio, lacome ogni anno porta il suo particolare appuntamento con la fortuna. Questa sera sarà Amadeus,... con una preferenza - ovviamente - per la città didove sono stati ... Befana a Roma, dai trasporti agli eventi: la guida per il 6 gennaio in città Grande successo per la Befana al lido “Le Palme” di Catania. La vecchina con sacco e scopa arriva dal mare, accompagnata dalle barche a vela, e sbarca sulla ...ANCONA - Un passaggio con sirene e lampeggianti Arriva la Befana, e arriva a bordo dell'auto della Polizia di Stato. Giunta alle porte di Ancona, affaticata dal lavoro di consegna delle calze in giro ...