Roma | Karsdorp in uscita | il nome del sostituto

Oltre al caso, non ancora risolto, in casarischia di venirsi a creare un'altra situazione molto complicata in vista del rinnovoLaha aperto il 2023 con una vittoria, soffertissima, contro il ...La vittoria sul Bologna ha messo momentaneamente sotto il tappeto i vari problemi della, dal casoai rapporti tra Tiago Pinto e Mourinho per finire con i vari rinnovi che non arrivano. Quello di Zaniolo resta ancora nel cassetto ma a preoccupare con urgenza è soprattutto il ...Rick Karsdorp resta uno dei giocatori in uscita dalla Roma. Come dichiarato qualche giorno da Tiago Pinto, il laterale olandese può lasciare la Capitale ma alle condizioni ...Calciomercato Roma, l’annuncio a Radio Radio che cambia le carte in tavola. Dopo la vicenda Karsdorp, nuovo colpo di scena. Neanche il tempo di metabolizzare la vittoria contro il Bologna, che per la ...