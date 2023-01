Roma | in mostra le Donne di Altri Pianeti di Chiara Susanna Crespi

Leggi su iltempo

(Di venerdì 6 gennaio 2023) Tutto comincia dalla scoperta di un vecchio baule e da un manuale di medicina degli anni 50 dovedai corpi e dai caratteri non conformi sono denudate e classificate: malate, grasse, rachitiche, mascoline, storpie, isteriche, pazze. In foto piangono, sono attonite o guardano sfrontate in camera, hanno paura e freddo. Nessuno le guarda, le ascolta, le comprende: sono solo casi clinici.ha raccolto queste creature lontane nel tempo, se n'è presa cura, le risarcite dalle ferite inferte da uno sguardo patriarcale e accusatorio, donandogli un mondo nuovo dove vivere libere, in comunione con l'acqua, i pesci e i colori più belli. Lo ha fatto usando la sua tecnica di collagista che osserva la realtà e, non ritenendola confacente al senso giusto della vita, taglia, scompone, incolla e ricompone ...