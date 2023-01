Roberto Benigni e i figli | ecco perché non ne ha avuti

Leggi su cinemaserietv

(Di venerdì 6 gennaio 2023)e Nicoletta Braschi non hanno avuto, una situazione che ha portato i fan a porsi delle domande sui due attori. Nonostante siano riusciti a raggiungere un immenso successo a livello professionale non hanno avuto deiin 31 anni di matrimonio. Diverso tempo fa l’attrice aveva spiegato in una vecchia intervista: “Sto bene così. Probabilmente non ho un senso materno” e poi “Ci vuole tantissima maturità per rendersi conto quando una cosa non fa per noi, prima di ritrovarci in situazioni che non sappiamo gestire e da cui è impossibile tirarsi fuori”. Parole che fecero capire come la volontà di non averefosse stata una scelta presa dalla coppia. La coppia poi non ha parlato di questa situazione molto spesso, dimostrando di voler mantenere la privacy all’interno delle mura di ...