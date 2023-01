Riscoprire lo spirito e la luce che animano lo sguardo dei bambini

Leggi su laprimapagina

(Di venerdì 6 gennaio 2023) “In verità vi dico: se non vi convertirete e non diventerete come i, non entrerete nel regno dei cieli.” (Matteo 18, 1-5) “Il bambino non è debole e povero; il bambino è il padre dell’umanità e della civilizzazione, è il nostro maestro anche nei riguardi della sua educazione.” (Maria Montessori) Sabato pomeriggio, 7 gennaio, si chiuderà la X edizione del Mese del Fanciullo, a San Nicola de Legistis (Comune di Limbadi). L’iniziativa è gemellata con l’Accademia Musikè, che nella stessa data (7 gennaio) ha organizzato un concerto con i giovanissimi allievi che si svolgerà nella sede del Sistema Bibliotecario Vibonese (Palazzo Santa Chiara). Nel segno dell’incanto con il desiderio di conoscenza e di scoperta, l’innata curiosità e spensieratezza, alimentato dal sentimento della meraviglia, iritornano protagonisti. Sono previsti vari ...