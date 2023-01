Riscatto laurea | quale periodo è riscattabile | pensione in cumulo | si può avere anche senza conseguimento titolo? Tutte le FAQ Inps

(Di venerdì 6 gennaio 2023) E' online il nuovo simulatoreche permette di conoscere gli effetti deldel corso universitario di studi sulla futura. Il servizio è di libero accesso, non essendo richieste credenziali per il suo utilizzo. L'articolo .

Tecnica della Scuola

Il simulatore dell'Inps che consente di valutare gli effetti deldellasulle future pensioni si arricchisce di ulteriori funzioni: tale servizio interattivo, disponibile proprio sul portale web dell'Istituto nazionale di previdenza sociale, è stato ...Qual è la data del tuo primo contributo (obbligatorio, figurativo o da) già accreditato sulla tua posizione assicurativa 7. In quale delle seguenti gestioni hai lavorato 8. Da quando hai ... Riscatto della laurea, nuovo simulatore INPS senza credenziali L'Istituto mette a disposizione dei contribuenti un servizio gratuito e del tutto anonimo per calcolcare quali vantaggi fiscali risulterebbero dal riscatto della laurea ...Forse non tutti sanno che gli anni di università possono avere un valore ai fini pensionistici. Tutte le info utili sul riscatto della .... Il riscatto del corso di laurea permette di trasformare gli ...