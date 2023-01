Rinviata la gara tra Accademia e Volleyrò | il recupero è stato fissato per il 27 gennaio

(Di venerdì 6 gennaio 2023) Tempo di lettura: 2 minutiBenevento – La partita tra le giallorosse e laCasal de Pazzi (RM) prevista da calendario per sabato 7è stata infattia causa della convocazione nella nazionale Under 17 di ben tre atlete della formazione laziale e pertanto, come da protocollo ufficiale, è automaticamente scattato il rinvio da parte della Fipav. Giàil: la partita si giocherà venerdì 27al Rampone di Benevento con inizioalle ore 21.00. In pratica le due formazioni proseguiranno di una ulteriore settimana la rispettiva sosta natalizia, azzerando in compenso il turno di riposo previsto sempre da calendario proprio nel weekend di sabato 28, quando l\’intero campionato sarà nuovamente fermo a ...

TV Sette Benevento

...Volleyrò Casal de Pazzi (RM) prevista da calendario per sabato 7 gennaio è stata infattia ... ma avendo disputato unain meno. Proprio tra una settimana è previsto lo scontro diretto tra ...Informazioni sull'autore del post Redazione See author's posts Redazione Articoli correlati Imperia e provincia Sport Serie D, cluster di Coronavirus nella Sanremese:lacontro il ... Rinviata la gara tra Accademia e Volleyrò: il recupero è stato fissato ... Niente ripresa per l’Accademia Volley. La partita tra le giallorosse e la Volleyrò Casal de Pazzi (RM) prevista da calendario per sabato 7 gennaio è stata infatti rinviata a causa della convocazione n ...Niente ripresa per l’Accademia Volley. La partita tra le giallorosse e la Volleyrò Casal de Pazzi (RM) prevista da calendario per sabato 7 gennaio è stata ...