Riforma Pensioni 2023 | come andare in pensione? Tutte le uscite anticipate

Leggi su pensionipertutti

(Di venerdì 6 gennaio 2023) A inizio gennaioci saranno delle modifiche ai requisiti per accedere alle varie forme di. La legge di bilancio le apporterà e renderà meno vantaggiosa l’indicizzazione dei più alti assegni al costo della vita. Secondo il Governo, questo porterà a un calo del debito netto di circa 1,3 miliardi di euro nel corso del prossimo anno e di circa 2,7 miliardi in media all’anno nel successivo biennio. I problemi del Governo relativi allel problema principale, secondo il Governo e la Banca d’Italia, è che la spesastica in Italia è molto elevata rispetto al Prodotto interno lordo (Pil), ma non è ancora arrivata al massimo teorico. Per questo motivo, le persone di età più avanzata dovrebbero essere incoraggiate a nonintroppo presto (nel ...