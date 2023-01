Rifiutato il rinnovo con il Wolverhampton | Adama Traoré si avvicina al Napoli! I dettagli

(Di venerdì 6 gennaio 2023) Nonostante il Napoli sia pienamente concentrato sulla stagione, che vede la squadra di Spalletti protagonista in campionato, Champions League e Coppa Italia, la società continua a lavorare per rafforzare la rosa in vista del futuro. Calciomercato Napoli,rifiuta ildi contratto con ilUno degli obiettivi per la prossima stagione è, attaccante classe ’96 del Wolverhmpton. Lo spagnolo è in scadenza di contratto a giugno e al momento ilè sempre più lontano. Lo scorso inverno, pur di passare al Barcellona, accettò di ridursi l’ingaggio a 2,5 milioni. Adesso – rivela Alfredo Pedullà su Sportitalia – haun nuovo contratto da 3 milioni a stagione. FOTO: Getty – ...

Sportitalia

Il mandato inviato per posta deve essere necessariamente quello precompilato ricevuto con l'avviso dio quello generato attraverso questo link : in caso contrario sarà. Il mandato ...... la politica societaria è di non fare follie per gli over 30, offrendo al massimo undi un ... McKennie hail Bournemouth perché aspetta una chiamata dal Borussia Dortmund, ma il club ... ESCLUSIVA SI Pedullà: "Adama Traorè ha rifiutato 3 milioni per il ... Si rende noto che alcuni trattamenti dei dati personali possono non richiedere il tuo consenso, ma hai il diritto di opporti a tale trattamento. Le tue preferenze si applicheranno solo a questo sito w ...Gennaio è un mese chiave per le ambizioni scudetto dell'Inter, ma non solo. Entro il 31 Milan Skriniar dovrà dare una risposta all'offerta di rinnovo da 6 milioni di euro (che con i bonus può arrivare ...