“Ridicola | mi ha rotto il caz*o!” | scenata di Oriana per Onestini | Giaele non la prende bene

(Di venerdì 6 gennaio 2023) Scontro inedito, nella Casa del GF Vip, traper Luca. Le due Vippone si sono ritrovate a discutere per via di una giacca. Nel dettaglio, la venezuelana avrebbe fatto unadi gelosia asolo perché aveva addosso la giacca difa unaper:... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.

Blog Tivvù

Se abbiamo discusso No, mi ha fatto girare le pall* sta cosa perchè l'ho trovata. A detta di Giaele, la sfuriata della venezuelana per lo stesso motivo sarebbe già accaduta in passato per ..."Per me questa vita normale èperché la gente non può immaginare l'inimmaginabile, ciò che ... ma era, fatto a pezzi dai "soldati russi". Un'organizzazione caritatevole americana gliene ... “Ridicola, hai rotto!”, scenata di Oriana per Onestini: Giaele la prende male