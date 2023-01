“Ridere ancora” | in radio il nuovo brano de Le Vibrazioni

Leggi su zon

(Di venerdì 6 gennaio 2023) Dopo “Rosa Intenso”con cui hanno celebrato la libertà sessuale del corpo femminile contro ogni tipo di pregiudizio e stereotipo, Leescono con “”, unsingolo, inda venerdì 6 gennaio, che racconta comepossa essere l’antidoto per ogni nostro difetto. Il singolo è contenuto nell’ultimo EP “VI” (Artist First), un lavoro nel quale Lehanno concentrato sei brani che raccontano, in mondo chiaro, una presa di posizione sonora e dove emerge l’animo più viscerale della band che presenta un sound compatto e in continua evoluzione. “Ilè la prima canzone scritta in pandemia” racconta Francesco Sarcina “È unper non dimenticare, ma non per vivere nel ...