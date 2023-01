Ricarica ad alta potenza | Mercedes lancerà la sua rete nel 2023

MotoriSuMotori

Mercedes lancerà la sua rete di ricarica ad alta potenza per auto elettriche. Il colosso di Stoccarda al CES di Las Vegas annuncia una strategia come quella che ha fatto la fortuna di Tesla. Mercedes lancerà una rete di ricarica ad alta potenza su scala globale, a partire dal Nord America. Sono previste oltre 10mila colonnine a marchio Mercedes-Benz in tutto il mondo anche in Europa, Cina e altri mercati principali. Mercedes-Benz lancerà una rete di ricarica ad alta potenza a livello globale.