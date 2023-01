'Resterai un esempio indelebile della nostra essenza' | il commovente VIDEO della Cremonese per Vialli

(Di venerdì 6 gennaio 2023) Gianlucaha lasciato un segnosul calcio italiano. In particolare sulla. I grigiorossi si sono presi tempo per il...

Calciomercato.com

Filipposempre nei cuori di chi ti ha conosciuto e sarai diper tutti noi". Il dolore arriva anche fino a Olginate, paese in provincia di Lecco, del quale era originario il padre del ...Da quello che ho sentito so che eri un bravo ragazzo! Filipposempre nei cuori di chi ti ha conosciuto e sarai diper tutti noi'. I funerali di Filippo Panzeri verranno celebrati ... 'Resterai un esempio indelebile della nostra essenza': il ... Morte Vialli, il cordoglio del club di Serie A per la scomparsa del bomber della Sampdoria Il mondo del calcio piange la scomparsa di Gianluca Vialli. L’ex attaccante della Sampdoria è deceduto all’et ...Cardinale Matteo Zuppi, presidente della Cei, cosa rimarrà nella Chiesa italiana del pontificato di Benedetto XVI durato otto anni, dal 2005 al 2013 «Resteranno le sue parole, ...