Regionali | verso lo strappo tra Lega e bossiani | la trattativa con Moratti appoggiata da una lista di Comitato Nord

(Di venerdì 6 gennaio 2023) Tra Letiziae ilsarebbe in corso una «che si chiuderà a giorni», dicono fonti bossiane citate dal Corriere della Sera, e che potrebbe prevedere la formazione di unaautonoma dei leghisti vicini a Umberto Bossi a sostegno dell’ex vicepresidente della Regione Lombardia. Le prossime elezionisotto il Pirellone rischiano di infiammare ancora di più il fronte leghista, dove sarebbe in corso un vero e propriointerno. Con laormai chiusa ieri, 5 gennaio, è arrivata la prima conferma che non ci sono i quattro consiglieriespulsi dalladopo aver formato un gruppo autonomo. Esclusa quindi la strada della candidatura singola ...

Open

Da quando la corsale elezioni del 12 e 13 febbraio è partita, le strade dei tre sfidanti non ... Elezioni2023: Lazio e Lombardia il 12 e 13 febbraio Lombardia /1 - Partita aperta alle ...Con la lista Moratti ormai chiusa ieri, 5 gennaio, è arrivata la prima conferma che non ci sono i quattro consiglieriespulsi dalla Lega dopo aver formato un gruppo autonomo. Esclusa quindi ... Regionali, verso lo strappo tra Lega e bossiani: la trattativa con ... «Si inizia dagli attacchi alla produzione di carne, salumi e vino alla battaglia sull’etichetta nutriscore che boccia le eccellenze Made in Italy» ...Il rischio per gli operatori del settore è di restare con tanto invenduto nei negozi se il clima primaverile dovesse perdurare ...