Regionali Lombardia | è rottura tra Bossi e Salvini | gli “scissionisti” della Lega a sostegno di Moratti

(Di venerdì 6 gennaio 2023) Poco prima di Natale avevano assicurato l’appoggio all’uscente Attilio Fontana allein, chiedendo però al governatore di farsi parte attiva con gli alleati di coalizione per “riconoscere il Comitato Nord come lista all’internocoalizione di centrodestra“. Glihanno, però, ricevuto una porta in faccia da Matteoche già aveva diffidato la minoranza guidata da Umbertoa cessare la promozione dell’associazione politica nei confronti degli iscritti al Carroccio e l’utilizzazione dei simboli edenominazione del partito. Così i ribelli hanno dovuto accantonare quello che lo stesso Fontana definiva unscontato (“mai avuto dubbi“, aveva commentato ...

Il Tempo

...campagne incrociate dei quattro contendenti per la segreteria e dei due candidati pere ... ad adeguata distanza dalle urne. Gianni Cuperlo è assertivo, nel dire al Riformista: "Sono ...Oggi ladeve riprendersi l'autorevolezza smarrita in un decennio di opaca amministrazione ... Roberta Sisti , e sicuramente affronterà i nodi emersi sulle candidature. Un nodo che ... Regionali Lombardia, dopo il sondaggio occhi puntati su Majorino. Test sulla sinistra Per l’esattezza sono stati 6.013.665 biglietti, dato che conferma il legame degli italiani a questo gioco così tradizionale a cui ADM ha legato, dallo scors ...(Agenzia Vista) Milano, 06 gennaio 2023 Gianluca Vialli si è spento all'età di 58 anni. L'ex calciatore da tempo era in cura per un tumore al pancreas. Nel 2021 è stato premiato dalla Regione Lombardi ...