Reggio Calabria | bambina muore travolta in autostrada

Leggi su tpi

(Di venerdì 6 gennaio 2023) Tragedia a Bagnara Calabra, in provincia di. Unadi dieci anni è morta lungo l’del Mediterraneo. La piccola era in compagnia della mamma e del compagno di lei, tutti residenti a. Giovedì sera stavano viaggiando in direzione nord, quando dall’auto, un’Audi, è iniziato a uscire del fumo. A quel punto l’uomo per precauzione ha deciso di fermarsi lungo la corsia d’emergenza. Lache si trovava sul sedile posteriore ha aperto lo sportello lato sinistro per scendere, proprio nel momento in cui stava sopraggiungendo una Renault Clio, guidata da un sessantenne, originario di Oppido Mamertina. L’impatto con l’utilitaria è stato violento. Lacolpita in pieno è stata scaraventata a decine di metri ...