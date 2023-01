Real Madrid | il commosso omaggio di Ancelotti a Vialli | “Un amico è stato licenziato”

(Di venerdì 6 gennaio 2023) 2023-01-06 16:17:16 Il web è in trepidazione: El mondo del calcio si è svegliato in questa Festa dei Re Magi con la triste notizia della morte di Gianluca.L’ex attaccante italiano, 58 anni, è morto dopo una lunga lotta contro il cancro al pancreasche era con lui (come diceva lui) dal 2017., Infantino, Del Piero, Lineker o club come Juventus, Sampdoria, Chelsea,o Barcellona hanno voluto ricordare la figura dell’italiano. Carlo“Giornata triste per me, mi ha salutato un, un collega, un grande giocatore. Riposa in pace”, ha dichiaratoappena iniziato la conferenza stampa prima della partita di domani contro il Villar. L’allenatore delha coinciso con ...

Il centrocampista inglese Jude Bellingham, al momento al Borussia Dortmund, è destinato a diventare un nuovo giocatore del. Come riporta Marca, al momento i Blancos sono in netto vantaggio per assicurarsi le prestazioni del classe 2003, col Liverpool che non sembra in grado di rappresentare una minaccia ...... Pedri , nel corso di un'intervista concessa a Dazn, ha parlato del campionato che stanno disputando i blaugrana, attualmente in testa alla Liga insieme al: 'Ce la metteremo tutta per ... Quote Villarreal-Real Madrid: il segno 2 arriva fino a 2.06. E Benzema... Vinicius potrebbe prendere una decisione forte contro gli insulti razzisti che sta subendo in Spagna: lasciare il Real Madrid ...Abbiamo chiesto ai nostri followers un parere sulle mosse future della Juventus nell'ottica di una linea verde ...