Re Magi | viaggio sotto le bombe

(Di venerdì 6 gennaio 2023) Nei miei anni di formazione teologica a Friburgo, una frase di un professore veniva spesso ripetuta, quasi come un regola d’oro: “Tenere in una mano il Vangelo e nell’altra il giornale”. Per ricordare che, se separati, l’annuncio del primo può risuonare a vuoto e gli eventi dell’altro farsi narrazione sterile. Necessario, invece, un va-e-vieni continuo, dall’annuncio alla realtà, agli avvenimenti, e viceversa. Uno illumina l’altro. Fecondazione reciproca, in cui il Vangelo si fa « costruttore di senso » nei suoi tre significati: direzione, valore e sapore. Così, certi eventi avranno il sapore di eternità, altri, invece, di… inferno (quando la violenza porta ad uccidere chi si ama). Così anche per l’Epifania e la realtà di oggi. La prima, una celebrazione che si fa festa del dono. Uninaudito e coraggioso dall’estremità della terra per portare a Dio dei doni ...