Re Leone in campo e nella vita Meloni ricorda Gianluca Vialli

(Di venerdì 6 gennaio 2023) La scomparsa diha scatenato una valanga di reazioni, ricordi e commenti in tutto il mondo calcistico. E non solo. Ha preso la parola perfino il presidente del Consiglio, Giorgia, che ha voluto testimoniare la sua stima nei confronti dell'uomo e dell'atleta. Non dimenticheremo i tuoi gol, le tue leggendarie rovesciate, la gioia e l'emozione che hai regalato all'intera Nazione in quell'abbraccio con Mancini dopo la vittoria dell'Europeo. Ma non dimenticheremo soprattutto l'uomo. A Dio, Reinpic.twitter.com/NTFeV0PeGJ — Giorgia(@Giorgia) January 6, 2023 «Non dimenticheremo i tuoi i gol, le tue leggendarie ...

Vialli è morto, Meloni: 'Re in campo e nella vita'. Gravina: 'Ho sperato fino all'ultimo in un altro suo miracolo'