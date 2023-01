Ravanelli | bocciatura netta per Osimhen ed il Napoli | “Che cuore l’Inter”

(Di venerdì 6 gennaio 2023) Fabriziocommenta Inter-. L’ex giocatore della Juventus boccia: “Poteva fare di più“., ex calciatore della Juventus, ha commentato la sfida tra Inter edurante un’intervista a Pressing. Ha elogiato la grande prestazione dei nerazzurri, sottolineando il loro coraggio, la forza della loro difesa e il loro pressing efficace. Tuttavia, ha anche sottolineato che ilnon ha giocato una buona partita perché “alcuni suoi uomini chiave sono venuti meno. Uno che ha deluso molto è stato”. La prestazione del nigeriano è stata oggetto di critiche, anche se alcuni sostengono che le condizioni del campo a San Siro non erano ottimali. La squadra di Spalletti avrà l’opportunità di riscattarsi nella prossima partita contro la ...

