Tiscali

(194 Atp) si è qualificato per la finale del Challenger di Noumea (130.000 $ di montepremi sul cemento) battendo per 16 64 63 in 2 ore e 15 minuti il cileno Cristian Garin, testa di ...(194 Atp) si è qualificato per le semifinali del Challenger di Noumea (130.000 $ di montepremi sul cemento) superando per 57 60 63 il francese Benoit Paire (179 Atp ma ex numero 18 del ... Raul Brancaccio in finale a Noumea Raul Brancaccio (194 Atp) si è qualificato per la finale del Challenger di Noumea (130.000 $ di montepremi sul cemento) battendo per 16 64 63 in ...Raul Brancaccio (194 Atp) si è qualificato per le semifinali del Challenger di Noumea (130.000 $ di montepremi sul cemento) superando per 57 60 63 ...