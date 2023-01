Ratzinger | l' omaggio soft di Bergoglio | «Grati alla sua dedizione»

Internazionale

L'affluenza di decine e decine di migliaia di persone arrivate a Roma per renderealla ...scena mondiale per quasi 27 anni e anche la successiva elezione a Papa del cardinale Joseph, ......italiana si ritrova in Piazza San Pietro per l'ultimo saluto al Papa emerito Joseph. In ... La presenza di Mario Draghi a Piazza San Pietro non è figlia di unformale. L'ex numero uno ... Il mondo conservatore rende omaggio a Joseph Ratzinger - Sarah Belouezzane 8.30 Benedetto XVI, fedeli già a San Pietro Arrivati all'alba i primi fedeli in piazza San Pietro, dove alle 9.30 ini- zieranno i funerali di Joseph Ratzinger il Papa Emerito Benedetto XVI. Attese al ...“Chi crede non è mai solo”. Padre Federico Lombardi, presidente della Fondazione vaticana Joseph Ratzinger-Benedetto XVI, utilizza questa frase di Joseph Ratzinger, citata anche da Papa Francesco nell ...