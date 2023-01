Ratzinger e le lacrime dei 50 mila | «Santo subito» L’ultimo saluto al Papa emerito

(Di venerdì 6 gennaio 2023) Vaticano, il funerale sotto un cielo velato di nebbia. Piazza colma e commossa: «Era visto ancora come pontefice autentico». Francesco arriva su una carrozzina, l’omelia, la solitudine, poi si alza in piedi

Corriere della Sera

...nswein prefetto della Casa Pontificia e segretario particolare di Josephche, insieme ... dove non vi saranno più né lutto né'. Le esequie sono state presiedute dal Papa e ......verrà ricordato a Siracusa con una messa in suffragio al Santuario della Madonna delle, ... una cerimonia religiosa in suffragio di papaIl pontificato di Ratzinger ha mostrato le fragilità della Chiesa, l’ingovernabilità della macchina vaticana, la fine del papato europeo. E la Chiesa - ammalatasi della crisi europea - vive un momento ...Indimenticabile, per l'oste, la fuga golosa di Ratzinger nel suo ristorante. Ma anche quando giocherellava con il cagnolino "Pilly" durante le passeggiate per i vicoli del rione con le buste piene di ...