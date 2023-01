Rassegna Stampa | le prime pagine dei quotidiani sportivi del 6 gennaio 2023

Radio 24

... al Corriere dello Sport e Tuttosport: ecco i titoli principali sulle prime pagine dei quotidiani sportivi italiani ed esteri di oggi, venerdì 6 gennaio 2023Ladi Calciomercato.it vi ...Dalle ore 10.00 alle 18.00, appuntamento con ladi opere artigianali e dell'ingegno umano. ... il presepe di Mario Ceroli nella Cripta del Duomo, le "Luci a Piazza", il Museo dellaed ... Rassegna Stampa del 6 gennaio 2023 - 24 Mattino - Rassegna stampa | Radio 24 RASSEGNA STAMPA - Un comunicato può non bastare. La Lazio vuole e deve fare qualcosa affinché non avvengano più episodi di razzismo. Questi episodi, oltre che essere ...RASSEGNA STAMPA - Circa mille, come si evince dal comunicato del Giudice Sportivo, sono i tifosi della Lazio colpevoli di aver intonato ululati razzisti verso Umtiti e Banda. Eppure ne ...