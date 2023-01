Raspadori | “Vogliamo riscattare il KO Posso giocare ovunque L’atmosfera di Napoli è pazzesca”

CalcioNapoli24

Inter Napoli: reazione negli spogliatoi, parlaGiacomoè intervenuto in diretta ... è iniziato un nuovo campionato emettere in campo il miglior Napoli possibile". ...A Radio Kiss Kiss Napoli: "riscattarci già contro la Samp. Sappiamo di essere bravi, dobbiamo dimostrarlo". Db Milano ... Hakan Calhanoglu - GiacomoL'attaccante del Napoli , Giacomo ... Raspadori: "Posso fare la mezzala, mi piace! Ritroveremo la ... Giacomo Raspadori è straziato dalla scomparsa di Gianluca Vialli. Nell’intervista rilasciata a Radio Kiss Kiss Napoli, l’attaccante partenopeo ha espresso il suo dispiacere: “Quella di Vialli è stata ...L'attaccante del Napoli Giacomo Raspadori ha rilasciato un'intervista a Kiss Kiss Napoli: "Questo periodo di sosta ci ha fatto perdere un po' di brillantezza, dobbiamo continuare a lavorare per tornar ...