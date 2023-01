(Di venerdì 6 gennaio 2023)ladie dichiara che è stato unper, insegnandogliGiacomoè straziato dalla scomparsa di Gianluca. Nell’intervista rilasciata a Radio Kiss Kiss Napoli, l’attaccante partenopeo ha espresso il suo dispiacere: “Quella diè stata una notizia tremenda. Ho avuto la fortuna di conoscerlo ed è una di quelle persone che ti entrano dentro e ti fanno sentire importante fin da subito trasmettendoti valori che ti rimangono dentro. Nonostante lui stesse male, ci ha sempre mostrato energia e coraggio e per questo sarà per noi un. Lui, fin dai primi allenamenti, ha sempre cercato di ...

napolipiu.com

... tutto il mondo del calcioil campione italiano. Protagonista nello staff di Mancini anche dell'ultimo Europeo, vinto dagli azzurri. Fra le fila di quella rosa c'era anche Giacomo. ...Anche in amichevole ha esibito il suo bagaglio tecnico.il cuore vederlo tra le riserve ma Spalletti non ha scelta. È il Montella del Napoli Ci ... esultanza gol GiacomoA prescindere ... Raspadori piange la morte di Vialli: “Un grande esempio per tutti. Mi ha insegnato tanto” “Ciao Gianluca”: la Juventus saluta così Gianluca Vialli, scomparso all’età di 58 anni a causa di un tumore al pancreas. Fedez ricorda Gianluca Vialli, con il quale aveva condiviso le paure, i timori ...Il bomber classico sembra in via di estinzione. In Qatar il titolo di capocannoniere è finito a Mbappé, che gioca sulla fascia ...