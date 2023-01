Raspadori | Napoli è pazzesca | c' è una grande energia in città | il mio ruolo? Preferisco il centro del campo' '

Tutto Napoli

E' stato undiverso da quello che avevamo lasciato a novembre, deve ritrovare vitalità e ritmo. Ha deluso Un po', ma seavesse segnato ora staremmo parlando di altro. Certo la ...Dopo un doveroso ricordo di Gianluca Vialli - 'notizia tremenda, ho avuto la fortuna di conoscerlo e ci ha insegnato tanto - Giacomosi è soffermato a lungo sul momento delnel corso dell'intervento in diretta a Radio Kiss Kiss, emittente ufficiale del club azzurro. L'attaccante prelevato dal Sassuolo ha ammesso ... Raspadori: "Riscattiamo l'Inter! Posso giocare ovunque. Napoli pazzesca, non è mai arrivato l'inverno" Michele Plastino, giornalista, è intervenuto in Forza Napoli Sempre su Radio Marte: "Vialli me lo ricordo da giovanissimo nella Cremonese e i commenti erano positivissimi. Poi la luminosa carriera. Su ...L'attaccante del Napoli Giacomo Raspadori ha rilasciato un'intervista a Kiss Kiss Napoli: "Questo periodo di sosta ci ha fatto perdere un po' di brillantezza, dobbiamo continuare a lavorare per tornar ...