Ram 1500 Revolution - Il pick-up elettrico entra in scena al Ces

Leggi su quattroruote

(Di venerdì 6 gennaio 2023) Dopo la Ford e la Tesla, anche la Ram - il marchio specializzato in-up del gruppo Stellantis - si lancia nel settore dei cassonati elettrici. E lo fa al Ces di Las Vegas, con il. Un prototipo, per il momento, ma un'indicazione molto chiara di qualcosa che diventerà di serie: la sua produzione è prevista a partire dall'anno prossimo. Vuole essere leader. Il suo arrivo nei listini della Casa non sarà, peraltro, un fatto isolato: dopo ill'intera gamma Ram passerà a soluzioni elettrificate, in inea con il piano Dare Forward 2030 del gruppo Stellantis. E lo farà proprio a partire da questo modello, che secondo quanto annunciato dalla Casa intende segnare nuovi valori di riferimento per autonomia e tempi di ricarica, ma anche per capacità di traino e carico utile. Il design esterno. Riconoscibile ...