Quiz! Puoi nominare tutti gli allenatori che vinceranno la FA Cup nel 21° secolo?

Leggi su justcalcio

(Di venerdì 6 gennaio 2023) Abbiamo tradotto per voi questo articolo: 10 minuti preciso, 23 dirigenti indovinare. Ricordati di twittare i tuoi punteggi @FourFourTwo (si apre in una nuova scheda) e condividi con i tuoi amici. ORA PROVAtutte le squadre vincitrici della FA Cup di sempre? È con grande tristezza che questo fine settimana i club del terzo turno di FA Cup renderanno omaggio a Gianluca Vialli, scomparso questa settimana all’età di 58 anni. Vialli era una leggenda in Italia quando approdò sulle coste inglesi negli anni ’90 e conquistò il Chelsea. L’attaccante ha vinto una FA Cup nel 1997 – e questo è stato un grande affare. 27 lunghi anni e una retrocessione dalla loro ultima, questo trofeo ha significato qualcosa per i fan dei Blues. Super Luca ha poi alzato l’ultima Coppa al vecchio Wembley nel 2000, trionfando contro l’Aston ...