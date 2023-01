Qui Monza | 26 i convati da Palladino per l’Inter | l’elenco completo

IL GIORNO

All'andata le pinerolesi strapparono un set all'Arena die quello che conta per il loro ... Le milanesi hanno all'attivo fin11 affermazionie sole due sconfitte, mentre le padrone di casa ...I PRECEDENTI Diil muro in Parlamento. Anche dal Pd arriva un cartellino rosso al piano ... la liquida con una battuta: 'Se vogliono possono trasferire le sedi accanto ai ministeri di...'. Il ... L'Inter a Monza ha tanti tifosi... solo biancorossi - Cronaca - ilgiorno.it Dal primo incontro tra dirigenti nel 1981 al nuovo incrocio di stasera in Brianza: un feeling tra rivali, anche sul mercato ...Nemmeno il tempo di godersi il vitale successo sul Napoli che il calendario ripropone subito un test probante per l'Inter. Stasera i nerazzurri saranno di scena a Monza contro la matricola allenata da ...