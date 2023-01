Quell' Italia è finita Crosetto a valanga | azzera la sinistra con una sola frase

(Di venerdì 6 gennaio 2023) "Il governo ha diritto di lavorare, a norma di legge, con chi ritiene più adatto a raggiungere gli obiettivi che si è dato. E l'nella quale lafao che vuole e gli altri devono fareo che dice la. Applicare ciò che la normativa prevede su poche decine di posizioni apicali non significa occupare nulla, ma assumersi la responsabilità di scegliersi i collaboratori". Lo sottolinea il ministro della Difesa, Guido, in un'intervista al Corriere della Sera. "Tra l'altro, conoscendo molto bene sia Giorgia Meloni che Giancarlo Giorgetti, escludo che la premier voglia scegliere i collaboratori di un ministro o viceversa. Non vedo problemi nel governo. Cosa c'è da scandalizzarsi se questo governo esercita le sue prerogative, ...

la Repubblica

Quanto siano stati i telefonini a determinare il risultato disastroso di'attacco, è ... il che rende il ruolo dell', piazzata in mezzo al Mediterraneo particolarmente importante. E ...Persero la causa di risarcimento, ma non la volontà di togliere alla Russia'arma. LA VIA ... per fare un paragone; l'70). Ciononostante, Vilnius pensa che il suo approccio possa venire ... Non è vero che l’Italia era gentile. Che spettacolo i semivip a Cortina Temo che il suo entusiasmo, visibile anche nel numero di esclamativi, sia viziato da una rimozione. Non c’è infatti nessuna gentilezza da ritrovare e “ah, come si stava bene quando si stava peggio è p ...Gabriele Gravina: «È un altro doloroso lutto per il calcio italiano. Ha avuto il merito di modernizzare il ruolo di difensore centrale ed è stato protagonista dell’Italia del ‘68» ...