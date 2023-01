Quando la ' befana' sbarca in tribunale

Leggi su agi

(Di venerdì 6 gennaio 2023) AGI - Festeggiata speciale con un onore e un onere importante: portare via tutte le feste natalizie in un colpo solo. Ma laè anche una figura spesso offesa, immaginata come una 'signora' molto poco avvenente. Così essere accomunati a lei può essere percepito come un epiteto tale da essere portato davanti a un. Come ricorda il sito giuridico dello Studio Cataldi, sono diverse le occasioni in cui perfino la Cassazione si è trovata a giudicare sulla 'Suprema vecchina'. In una sentenza di qualche anno fa, confermò la condanna per il reato di molestie nei confronti di una donna che aveva inviato due messaggi offensivi al cellulare della cognata, dandole appunto della. Di recente, gli ermellini si sono occupati della diatriba tra due donne. '' è stato la definizione data da una all'altra, una ...