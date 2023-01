Quando il River Plate divenne milionario

Leggi su glieroidelcalcio

(Di venerdì 6 gennaio 2023) «Dicen los muchachos del oeste Argentino que tengo más tiro que el gran Bernabé». Basterebbero questi pochi versi de El Sueño del Pibe, il tango scritto e musicato dal maestro italo-argentino Osvaldo Pugliese, per desce quanto Bernabé Ferreyra, il prolifico cannoniere del, negli anni Trenta fosse entrato a far parte dell’immaginario collettivo della nazione e persino delle cronache anteguerra, tanto da aver procurato un immortale soprannome alla squadra di Buenos Aires con la banda rossa trasversale («i milionari») e cambiato per sempre i parametri del calciomercato in Argentina. Quella di Bernabé Ferreyra, meglio conosciuto come «la fiera», la belva, è una storia che ha fatto epoca e che contribuì enormemente a traghettare il fútbol argentino dalla sfera amatoriale a quella professionistica. Il decennio infame La ...