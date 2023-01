Qatargate | Kaili riabbraccia la figlia in carcere | Mestola prepara la stretta anti - lobby in Ue

(Di venerdì 6 gennaio 2023) L'affondo dell'avvocato di Eva'Volevano fare pressione perché confessasse', ha protestato il legale ellenico. L'incontro trae sua- che ha anche il padre, Francesco Giorgi, in ...

la Repubblica

L'incontro trae sua figlia - che ha anche il padre, Francesco Giorgi, in carcere per il- è avvenuto alla vigilia di una settimana che, sul piano europarlamentare, potrebbe riservare ...... nel contesto dello scandalo denominatoche ha visto lo stesso provvedimento comminato anche nei confronti di Antonio Panzeri e Francesco Giorgi , il compagno di Eva. La bambina è ... Qatargate, Eva Kaili potrà vedere la figlia nel carcere dove è detenuta Qatargate, il caso della corruzione al Parlamento europeo si allarga a macchia d'olio. Il procuratore capo europeo ha chiesto la revoca .... La richiesta, si legge in una nota della Procura europea, è ...Dopo più di tre settimane, l'ex vice presidente del Parlamento Europeo ha potuto vedere la bambina di quasi due anni, accompagnata dal nonno ...