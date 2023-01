Qatar-gate | le pressioni su Eva Kaili per farla confessare Usano la sua bambina di soli 22 mesi per spezzarla

(Di venerdì 6 gennaio 2023) Lo scandalonon smette di far discutere ed emerge sempre più chiaramente un ruolo centrale del Parlamento europeo in questa vicenda. La Procura belga sta puntando molto sulla confessione piena di Eva, l'ex vicepresidente Ue e compagna di Francesco Giorgi. Perparlare - si legge su Repubblica - e metterle pressione la tengono lontana da sua figlia. Potranno stare insieme tre ore, dopo un mese di distanza.rivedrà oggi la sua piccola di 22in una sala della prigione belga di Haren, dov’è detenuta dal 9 dicembre per il. Lo ha svelato il suo avvocato Michalis Dimitrakopoulos alla tv greca Alpha. La bimba ha entrambi i genitori in carcere,e il compagno Giorgi. Segui su affaritaliani.it

Il Foglio

, i soldi a Panama e il ruolo di Kaili. Parla il suo avvocato Lo scandalonon smette di far discutere ed emerge sempre più chiaramente un ruolo centrale del Parlamento europeo ...Quando però non era ancora scoppiato ilche sta colpendo con forza i Socialisti europei, a partire da quelli italiani. 'All'estero questo scandalo andrebbe chiamato socialist job e non ... Meloni rivede Weber, asse Conservatori-Ppe sempre più forte dopo il Qatar gate Solo dopo 28 giorni di carcere potrà rivedere la figlia di 22 mesi. Mistero su quei 20 mln di € riferibili a lei a Panama ...Di nuovo faccia a faccia, a discutere di Europa, ma anche dei rapporti tra Popolari e Conservatori, in ottica alle elezioni europee del 2024. Per la ...