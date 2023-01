Putin ordina la tregua per il natale ortodosso. Per Kiev è una trappola

Agenzia ANSA

- Dovrebbe durare dalle 12 di oggi alle 24 di domani 7 gennaio. 'E' solo una copertura per fermare l'avanzata ucraina nel Donbass' ha detto il presidente ucraino ...gli ha sottolineato il 'ruolo distruttivo in Ucraina' dell'Occidente. E si è detto pronto al dialogo solo nel caso in cui Kiev riconosca i quattro territori annessi. Dalla parte opposta, ... Ucraina: Putin, il cessate il fuoco per il Natale ortodosso. Kiev: 'E' un'ipocrisia, ritiratevi e avrete la tregua' - Mondo Il Segretario Generale dell’Onu, Antonio Guterres, accoglierebbe volentieri qualsiasi iniziativa di un cessate il fuoco | Ucraina Russia, ultime notizie sulla guerra ...Putin ha ordinato per il 6 e 7 gennaio il cessate il fuoco, il primo dall'inizio dell'offensiva militare russa nei territori ucraini, datata 24 febbraio 2022, per celebrare il Natale ortodosso. E invi ...