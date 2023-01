Putin ordina la tregua di Natale | voi vi fidereste?

Agenzia ANSA

- Dovrebbe durare dalle 12 di oggi alle 24 di domani 7 gennaio. 'E' solo una copertura per fermare l'avanzata ucraina nel Donbass' ha detto il presidente ucraino ...gli ha sottolineato il 'ruolo distruttivo in Ucraina' dell'Occidente. E si è detto pronto al dialogo solo nel caso in cui Kiev riconosca i quattro territori annessi. Dalla parte opposta, ... Ucraina: Putin, il cessate il fuoco per il Natale ortodosso. Kiev: 'E' un'ipocrisia, ritiratevi e avrete la tregua' - Mondo Giovedì Putin ha chiesto al ministro della Difesa russo Sergei Shigu di emettere un ordine di cessate il fuoco in Ucraina per due giorni, il 6 e il 7 gennaio, riferisce l’agenzia di stampa russa RIA.Giovedì Putin ha chiesto al ministro della Difesa russo Sergei Shigu di emettere un ordine di cessate il fuoco in Ucraina per due giorni, il 6 e il 7 gennaio, riferisce l’agenzia di stampa russa RIA.