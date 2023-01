Putin ordina la tregua di Natale ortodosso mentre circolano voci sulla sua salute

(Di venerdì 6 gennaio 2023) Il presidente russo Vladimirhato al ministro della Difesa Serghei Shoigu il cessate il fuoco lungo tutta la linea del fronte in Ucraina dalle 12.00 del 6 gennaio 2023 alla mezzanotte del 7 gennaio 2023, in coincidenza con le celebrazioni della Veglia e delper gli ortodossi. Lo ha annunciato il Cremlino, secondo quanto riportano le agenzie russe. «Chiediamo anche alla parte ucraina di dichiarare un cessate il fuoco e consentire ai cittadini di partecipare alle funzioni natalizie» si legge nella dichiarazione. Ieri mattina era stato il Patriarca di Mosca e di tutte le Russie (già agente del KGB), Vladimir Michajlovi? Gundjaev, meglio noto come Cirillo I a chiedere «unanatalizia in modo che gli ortodossi possano assistere alle funzioni della vigilia die del giorno ...

Agenzia ANSA

'Sevolesse la pace, porterebbe a casa i suoi soldati e la guerra finirebbe. Ma apparentemente vuole continuare la guerra, dopo una breve interruzione', ha aggiunto Baerbock in un tweet. Il ...- Dovrebbe durare dalle 12 di oggi alle 24 di domani 7 gennaio. 'E' solo una copertura per fermare l'avanzata ucraina nel Donbass' ha detto il presidente ucraino ... Ucraina: Putin, il cessate il fuoco per il Natale ortodosso. Kiev: 'E' un'ipocrisia, ritiratevi e avrete la tregua' - Mondo Vladimir Putin ha ordinato un cessate il fuoco per due giorni e chiede lo stesso da parte ucraina. Kiev rifiuta la tregua: “Un’ipocrisia”.Giovedì Putin ha chiesto al ministro della Difesa russo Sergei Shigu di emettere un ordine di cessate il fuoco in Ucraina per due giorni, il 6 e il 7 gennaio, riferisce l’agenzia di stampa russa RIA.