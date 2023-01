Putin ordina il “cessate il fuoco” per il Natale ortodosso

(Di venerdì 6 gennaio 2023) , ma Kiev non crede alla mossa del Cremlino e nemmeno gli Usa Vladimirhato al capo del ministero della Difesa, Sergei Shoigu, di predisporre ililunilaterale lungo l’intera linea di contatto tra le parti in Ucraina dalle 12 del 6 gennaio alle 24 del 7 gennaio. Unildi 36 ore che coincide con i festeggiamenti del. In un comunicato ufficiale diramato, il Cremlino lancia un appello all’Ucraina: «In considerazione del fatto che un gran numero di cittadini di fede ortodossa vivono nelle zone di combattimento, facciamo appello alla parte ucraina perché dichiari unil, per dare loro la possibilità di presenziare alle cerimonie della vigilia così come ...

- Dovrebbe durare dalle 12 di oggi alle 24 di domani 7 gennaio. 'E' solo una copertura per fermare l'avanzata ucraina nel Donbass' ha detto il presidente ucraino ...gli ha sottolineato il 'ruolo distruttivo in Ucraina' dell'Occidente. E si è detto pronto al dialogo solo nel caso in cui Kiev riconosca i quattro territori annessi. Dalla parte opposta, ... Ucraina: Putin, il cessate il fuoco per il Natale ortodosso. Kiev: 'E' un'ipocrisia, ritiratevi e avrete la tregua' - Mondo «Ringrazio le forze dell’ordine che in questo, come in tanti altri casi, hanno arrestato i delinquenti», le parole del padre della vittima: «Spero che adesso i due criminali non trovino un giudice che ...Il Segretario Generale dell’Onu, Antonio Guterres, accoglierebbe volentieri qualsiasi iniziativa di un cessate il fuoco | Ucraina Russia, ultime notizie sulla guerra ...