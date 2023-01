Putin ordina cessate il fuoco per il Natale ortodosso

Agenzia ANSA

Nelle ultime ore, inoltre,ha ribadito nella telefonata con l'omologo turco Erdogan che la Russia è aperta 'a un dialogo serio' se Kiev 'soddisfa le richieste note e tiene conto delle nuove ...Leggi anche Ucraina, ambasciatore russo in Usa: "Washington non vuole fine guerra" Ucraina - Russia,tregua. Kiev: "Mosca si ritiri" Ucraina, Zelensky: "Russia non potrà nascondere nuova ... Ucraina: Putin, il cessate il fuoco per il Natale ortodosso. Kiev: 'E' un'ipocrisia, ritiratevi e avrete la tregua' - Mondo Traballa subito il cessate il fuoco indetto unilateralmente dalla Russia in occasione del Natale ortodosso, in vigore secondo l’annuncio dalle 12 di oggi 6 gennaio (le 10 in Italia) alla mezzanotte di ...MOSCA - Il presidente russo Vladimir Putin (foto) ha ordinato il cessate il fuoco in Ucraina dal mezzogiorno di oggi, 6 gennaio, alle 24 del 7 gennaio per ...