Putin e la finta tregua | il no di Zelensky

(Di venerdì 6 gennaio 2023) Il presidente russo ordina il cessate il fuoco per il Natale ortodosso, il primo da un anno. Il no di Kiev: «Ritiratevi». Erdogan cerca invano di rilanciare i negoziati

La Stampa

Facendodi non sapere che il Natale cristiano è stato funestato in Ucraina dalle bombe e dai ... ieri ha parlato al telefono con il presidente russo Vladimirdiscutendo della guerra in ...... segnerebbe il ribaltamento definitivo degli scenari venutisi a creare con l'inizio della... del ritorno al governo in Israele di Benjamin Netanyahu, tradizionalmente in ottimi rapporti conROMA (ITALPRESS) – Il presidente russo Vladimir Putin ha discusso con il presidente turco Recep Tayyip Erdogan della situazione in Ucraina. Secondo quanto riporta l’agenzia russa Interfax che cita l’u ...Il professore di Mosca che aveva predetto l'invasione dell'Ucraina con un anno di anticipo racconta la propaganda sempre più invasiva nelle ...