Prossimo turno Serie A 2022 23

(Di venerdì 6 gennaio 2023) : date e partite in programma La/23 si appresta a vivere la 17ª giornata di campionato, con il girone di andata che volge ormai al termine. Per conoscere date e orari delle gare, come stabiliti nel Calendario/23, e dove seguire in tv le partite, ecco quindi il programma deldel torneo. 17ª Giornata (7-9 gennaio 2023) Sabato 7 gennaio Ore 15.00, FIORENTINA-SASSUOLO (DAZN)Ore 18.00, JUVENTUS-UDINESE (DAZN)Ore 20.45, MONZA-INTER (DAZN/SKY) Domenica 8 gennaio Ore 12.30, SALERNITANA-TORINO (DAZN/SKY)Ore 15.00, LAZIO-EMPOLI (DAZN)Ore 15.00, SPEZIA-LECCE (DAZN)Ore 18.00, SAMPDORIA-NAPOLI (DAZN)Ore 20.45, MILAN-ROMA (DAZN) Lunedì 9 gennaio Ore 18.30, VERONA-CREMONESE (DAZN)Ore 20.45, BOLOGNA-ATALANTA (DAZN/SKY) L'articolo ...

