Programmi TV di stasera | venerdì 6 gennaio 2023 Su Rai2 «La Befana vien di notte» con Paola Cortellesi

(Di venerdì 6 gennaio 2023) Ladi(Foto US Rai) Rai1, ore 20.35: Soliti Ignoti – Il Ritorno, Speciale Lotteria Italia Game. Come da tradizione, anche quest’anno, il 6, torna la puntata speciale dello show condotto da Amadeus dedicata alla Lotteria Italia, in cui verranno svelati i biglietti vincenti dei premi di prima categoria dell’estrazione finale, con il primo premio da 5 milioni di euro. Ospiti d’eccezione verranno coinvolti nel corso della serata: Antonella Clerici, Gigi D’Alessio, Alessia Marcuzzi, Lillo, Pierpaolo Spollon, Francesca Chillemi, Stefano Fresi, Max Tortora, Paolo Fox. Tra tutti loro, ci sarà chi giocherà la partita e si cimenterà con l’indagine fino al gioco finale del “parente misterioso” (devolvendo in caso di vittoria il montepremi in beneficenza), chi sarà tra le identità da svelare e chi sarà ...

ComingSoon.it

in TV:, Fiction e Serie Tali e quali (talent show), condotto da Carlo Conti, in onda dalle 21.25 su Rai 1 Blue Bloods (serie tv), in onda dalle 21.20 su Rai 2 Città Segrete di ...in TV:, Fiction e Serie di venerdì 6 gennaio 2023 Soliti Ignoti - Speciale Lotteria Italia 2023 , condotto da Amadeus, in onda dalle 20.30 su Rai 1 I Magnifici 4 della Risata : ... Stasera in TV: Film e Programmi da vedere Oggi, 6 Gennaio 2023 Stasera su Rai 1 torna la versione nip di Tale e Quale Show 2023: ecco gli ospiti e le anticipazioni della prima puntata ...Riprende stasera (ore 20,45, diretta streaming sul canale Youtube della Fisr) a Vercelli il cammino del Circolo Pattinatori Edilfox nel campionato di serie A1.